Andre Hanimägi: "Liivimaa parim ratsutaja" on praegu Eestit kriisi kõige keerulisematest hetkedest läbi viinud Tanel Kiik

Külmutuskambri rike andis võimaluse poliitikutel suvel pilti saada, teha komisjone ja viibutada näppu, et vaktsineerimiskiirus on liialt aeglane ja vastutab Tanel Kiik. Minister saab ju tuhandeid eurosid palka ning peaks vaktsineerimata inimesed käekõrval kaitsepookima viima või ära ostma kasvõi rahaga. Ka ajakirjandus toob välja, et süüdi on minister, mitte see, kes ei ole viitsinud või tahtnud end vaktsineerida, vaatamata pakutavatele võimalustele. Paraku on sellise lähenemise kultiveerimine – süüdi on vaid keegi teine ja mitte mina ise – pandeemia tingimustes hukatuslik.