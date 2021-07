See protsess hälbib tavapärasest õiglasest menetlusest nii mitmes aspektis, et neid ei mahu siia loetlema. Miks pöördusid rahvusvahelistele dopinguasjadele spetsialiseerunud advokaadid Eesti Maadlusliidu poole oma koostööettepanekutega kaks päeva enne seda, kui Heiki Nabi oma A proovi tulemusest teada sai? Miks ei kuulatud Heiki Nabi enne esialgse võistluskeelu määramist ära? Miks ei antud talle esialgse võistluskeelu määramise menetluse toimikut, et ta saaks CASi pöörduda? Miks püüdis Eesti Antidoping kõikvõimalikel viisidel ära hoida karvatesti tegemist WADA akrediteeritud laboris?