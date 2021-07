ARVUSTUS | Vanemuise düstoopiline suvelavastus „1984”. Kuidas rääkida tõtt, kui tõde pole olemas?

Kuigi Orwelli düstoopia õnneks jäigi düstoopiaks, võimaldab lavastus ka tänapäeva maailmaga palju paralleele tõmmata. 2021. aasta inimene laseb end ise jälgida ja enda asukohta kindlaks teha, hoides taskus sisselülitatud GPS-iga nutitelefoni. Isikupärastatud reklaamid ajavad küll vahel hirmu naha vahele, kuid selline maailm on meie reaalsus, sest mugavuse nimel oleme nõus privaatsuse vähenemisega.

„1984” on stiilipuhtalt tehtud lavastus, mis toob raamatuklassika õnnestunult lavale. Tundub, et ka vaatajad on valmis end üheks õhtuks kesksuvisest rammestusest lahti rebima ja tõsisemasse materjali süvenema. Ehk on Vanemuise düstoopiline suvelavastus teistelegi teatritele märgiks, et komöödiate kõrval võib suvel publiku ka teistlaadi lavastusega saali meelitada.