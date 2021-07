Ukraina peaprokurör astus võimsa Putini-meelse oligarhi vastu. „Keegi seda ei uskunud, aga meil on tõendid”

Venemaa agressioon ja siiani peetav sõda on Ukrainat palju muutnud. Kuid mitte nii kiiresti, kui Ukraina ühiskond suuremalt jaolt ootaks või mujal arvatakse. Senini on Ukrainas näiteks väga mõjukaid tegelasi, sealhulgas oligarhe, kel on seniajani Venemaal suuri huvisid. Nende nimel üritatakse valitsust panna Kremlile järeleandmisi tegema.

Üks selliseid oligarhe on Viktor Medvedtšuk, kes tegutses enne Vladimir Putini 2014. aastal alustatud agressiooni laia haardega Ida-Ukrainas ja Krimmis ning Venemaal. Putinist sai koguni tema tütre ristiisa.

Mai alguses astus lavale Ukraina peaprokurör Irõna Venediktova ja teatas, et oligarh Medvedtšukile esitatakse rängad kriminaalkahtlustused. Selline sirgjooneline käik hämmastas nii ukrainlasi kui ka kogenud lääne diplomaate, kes olid hakanud uskuma, et tehku oligarhid mida tahes, Ukraina õigusriigi hammas nende peale ei hakka. Äsja Eestis käinud peaprokurör Venediktova nentis ka ise Eesti Päevalehega vesteldes, et seda sammu ei usutud.