Valgevene vinnastatud ränderelv sunnib Leedut uusi lahendusi otsima

Valgevene-Leedu pinged võtsid nädalavahetusel uusi mõõtmeid, kui Valgevene president süüdistas naaberriiki terrorismis ja Leedu võimud kuulutasid piiril toimuva rändekriisi tõttu välja eriolukorra.

Tänavu kahe riigi piiri ületanud illegaalide arv on juba praegu üle kümne korra suurem kui kogu mulluse aasta jooksul kokku. Seejuures kasvab arv järjest kiiremini. Leedu piirivalve on alates jaanuarist kinni pidanud 1098 sisserändajat, kellest üle poole on saabunud viimase paari nädala jooksul.

Enamasti käib kinnipidamine rahumeelselt ja enamik tulijaid palub poliitilist varjupaika. Laupäeval teatas piirivalve ka intsidendist, kus kaheksat vastuhakkajat kinni pidades kasutati pisargaasi ja tehti tulirelvast hoiatuslaske õhku.