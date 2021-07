Absurdne! Kuhu jääb Ordnung? Kiire proovivõtt tekitab Saksamaal paksu verd, ent annab tulemusi

Berliini Potsdami väljaku ristmikule espressobaari ette on pargitud Maximilian Fritzchi mobiilne koroonaproovipunkt, kust tulemuse saab kätte pea sama kiiresti, kui kulub tassi kohvi valmistamiseks. Kaubakastiga elektrirattal töötavad laborikitlites inimesed, kes võtavad soovijate ninast kiirproove. Tulemus saadetakse neile e-kirja teel enamasti 15 minuti jooksul.

„Füüsiliselt on see protseduur natuke pealetükkiv,” tõdeb 42-aastane kontoritöötaja Luisa Larsen, kes ootab kannatamatult oma nutitelefoni ekraanile ilmuvat teadet. „Aga see on tasuta. Ja see tundub olevat vastutustundlik.”

Berliinis sõidab ringi kümme sellist „koroonaratast”. Eraisikute asutatud proovivõtupunkte on viimase kolme kuu jooksul tekkinud üle kogu Saksamaa. Neid tegutseb selleks püstitatud telkides, aga ka kohvikutes, ööklubides ja vesipiibubaarides. Asjaajamise kiirus on täielikus vastuolus Saksamaa üldise mainega, mille juurde kuulub tavaliselt range bürokraatia.

Proovivõtupunkti omanik Fritzch on ettevõtja, kes importis varem Jaapanist saket ja karastusjooke. Pärast baaride ja restoranide lukkupanekut on teda rahaliselt vee peal hoidnud igapäevane „bürgertestide” ehk kodanikuproovide korraldamine. Kulud hüvitavad firmadele kohalike liidumaade valitsused.