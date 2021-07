Kanepit ostval isikul ei ole hetkel mitte mingit kontrolli aine kvaliteedi ega puhtuse üle. Eriti halvas seisus on inimesed, kes tarvitavad kanepit meditsiinilistel põhjustel, sest ravikanepi taotlemine Eestis on keeruline protsess. Abivajajad peavad seda praegu ostma mustalt turult. Olukorras, kus üha enam inimesi tunneb huvi kanepi proovimise vastu ning tarbijate hulk suureneb kiirelt, on riigil kohustus reguleerida turgu.