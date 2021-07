Kõnniteel ei tohi parkida, aga seda tehakse ikka. Trahv on väiksem kui parkimistasu

Autojuhtide seas levib valearusaam, justkui tohiks kõnniteel parkida, kui jääb 1,5 meetrit vaba käimisruumi. Kunagi oli see tõesti nii, aga enam mitte: tavaline sõiduauto ei tohi kõnniteel parkida, välja arvatud juhul, kui seal on parkimist lubav liiklusmärk.

Aga ometi on Tallinna munitsipaalpolitsei (mupo) teinud sel aastal veidi üle 3000 korra trahvi selle eest, et sõiduk on pargitud kõnniteele. Neist 1600 juhul on mupo kõnniteel parkijate tõttu kohale kutsunud teised inimesed.

Tallinna tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professori Dago Antovi sõnul on olukord probleemne. „Kõnnitee on mõeldud jalgsi käimiseks, seega on lubamatu, et auto võtab endale veel selle ruumi, mis pole sellele üldse mõeldud,” selgitas Antov. „Kui ratastooli ja lapsevankriga inimesed ei pääse parkivast autost mööda, on asi kurjast.”