„Kokku on saanud ehe brutaalsus ja rootslaste naiivsus.” Politseiniku mõrv raputab Rootsit

Reedel peeti mõrvas kahtlustatavana kinni 17-aastane „keerulise taustaga” noormees, kes pole süüd tunnistanud. Göteborgs-Posteni teatel on ta varem kandnud karistust 15-aastasena sooritatud pussitamise eest, mille eest määrati talle mullu märtsis üheaastane kinnipidamine alaealiste parandusasutuses. Nagu kolmapäevane tulistaminegi toimus tollane pussitamine Biskopsgårdeni linnaosas.

Kurjategija arvatakse kuuluvat linnaosa põhjaala jõuku Nya Norra, kelle peamine rivaal on lõuna pool tegutsev Södra Yngre. Politseiniku tapmise koht asub lõunas, mis võib kinnitada versiooni, et sihtmärgiks olid hoopis jõuguliikmed, kellega ta tänaval juttu ajas.



Rootsi politsei kriminaalluure hiljutises raportis nenditakse, et palgamõrvadest on viimastel aastatel saanud allilmas levinud sissetulekuallikas. Teenust pakutakse professionaalselt ja kiretult, vahendajate ja sooritajate roll on selgelt lahutatud. Ühe mõrva tellimine läheb maksma 100 000 kuni miljon krooni (10 000–100 000 eurot). Hind kujuneb sihtmärgi keerukuse, tellija võimaluste ja palgamõrvari kogemuste alusel. Noori gangstereid palgata on odavam ja vahel sooritab „praktikant” atentaadi ka tasuta.