Väljas on palav. Õnneks on autos konditsioneer ning tööl ja kaubanduskeskuses ka. Rongis on samuti hea jahe. Aga kodus? Ei. Ogu see siis vanas paneelmajas või eile valminud tuliuues kortermajas, elanikke ühendab higipühkimine.

Miks ehitatakse Eestis endiselt maju nagu vanasti, kuigi kliimaprognoosid ennustavad tapvate kuumalainete sagenemist?