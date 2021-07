Seedri võidus pettunud isamaalased vaatavad Eesti 200 poole

Saue vallavanem Andres Laisk astus Isamaast välja nädal pärast Helir-Valdor Seedri võitu Isamaa sisevalimistel. Ta nimetas väljaastumise põhjuseid isiklikeks ega soovinud neid lähemalt kommenteerida. Küll aga kinnitas ta, et väljaastumise põhjus polevat soov astuda mõnda teise erakonda. Pikka aega Saue valda juhtinud Laisk on kohalikel valimistel alati kandideerinud valimisliidus, aga riigikogu valimistel Isamaa nimekirjas.

Ka valla abivallavanem Andres Kaarmann kandideeris eelmistel kohalikel valimistel Isamaa nimekirjas. Seekord kavatses ta Isamaaga enam mitte kandideerida. Ent äsja erakonna juhi valimistel lüüa saanud Lavly Perling veenis ta ümber. „Mis seal salata, Lavly on erakonda uut hingamist ja motivatsiooni toonud. Sauel andis see ka paljudele teistele inimestele positiivset energiat, leidsime, et ei hakka trikitama, läheme Isamaa nimekirjaga,” selgitas Kaarmann.