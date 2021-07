Iga ettevõtja teab, et muudatustele peab alati eelnema kodutöö, kui soovitakse kasulikke tulemusi. Esiteks tuleb hinnata, kas kliendid on muudatuse jaoks üldse valmis. Skandinaavia ja näiteks ka Saksamaa on maailmas tuntud keskkonnasäästlike lahenduste poolest. Samas, kui kasutaksime neist lahendustest märkimisväärse osa Eestis, oleksid paljud ostjad hoopis segaduses.