Uimane vaktsineerimistempo ennustab ränka kolmandat lainet

Aprillis teatas valitsus, et juuni lõpuks on kavas vaktsineerida 70% täisealisi elanikke ühe doosiga ja sügiseks kahe doosiga. See plaan põrus läbi – sellest ollakse juba 18% maha jäänud, eilse seisuga oli esimese kaitsesüsti saanud 52% täisealisi elanikke. Plaani teinegi pool on muutunud: nüüd räägitakse, et sügisene 70% eesmärk käib ühe, mitte kahe doosi kohta. Üks doos aga pole koroonaviiruse uue, deltatüve vastu kuigi tõhus, mis tähendab, et kui vaktsineerimistempo suvel oluliselt ei kiirene, on paljud inimesed sügisel kolmanda laine vastu kaitseta.

70% eesmärgini jõudmiseks peaks lähima kahe kuu jooksul kaitsepoogitud saama veel 194 000 inimest. Ent vaktsineerimistempo on drastiliselt aeglustunud.