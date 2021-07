JUHTKIRI | Marek, suhtumine on vale. Aktiivsemalt!

Koroonaviiruse levik on Eestis jälle tõusuteel, aga vaktsineerimise tempo endiselt kahanev, kuigi just suur vaktsineerimisega hõlmatus lubaks meil kolmanda laine tulekusse küllaltki muretult suhtuda. Praegune tase – vähemalt ühe süsti on saanud 52% täiskasvanuid – on liiga vähe olenemata sellest, kas meie koroonapoliitika eesmärk on ühiskonna karjaimmuunsus või üksnes haiglate ülekoormuse välistamine.