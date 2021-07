TAGATUBA | Presidendivalimiste vastutust kandvad kaks erakonda lubavad kuuma faasi augustis

Poliitkuluaarides ja ajakirjanduses ringleb juba tükk aega hulk nimesid, keda presidendiametisse kaalutakse või võiks kaaluda. Ent kuluaarinimedeks need kõik on jäänud.Reformierakond väidab, et Keskerakond söödab avalikkusele lihtsalt mingeid nimesid ja vaatab, kuidas reageeritakse. Keskerakond väidab vastu, et presidendikandidaati otsides tehakse tõsist tööd. Välja paistab see kõik aga piinlik, sest omavahelisi debatte erakonnad pidanud ei ole. Kombatud on teineteist küll, kuid seda ei saa pidada tõsiseks aruteluks.

.