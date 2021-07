Kaire Uusen: tabuteemad tuuakse kapist välja. Ka suitsiiditeema. Miks küll?

Kui jaanipäeva eel avasin BBC portaali, hüppas suurelt ette nende viimaste päevade enim loetud lugu, fotol ilusad naeratavad naised. See uudis ei rääkinud suverõõmudest, naistest poliitikas ega ka koroonapandeemiast, vaid enesetapu teinud noortest kaksikõdedest. See juhtus küll juba paar aastat tagasi, ent ei anna endiselt paljudele asu.

See on viimaste kuude jooksul juba umbes kümnes suitsiidilugu, mis suurelt vaatab vastu, kui avada mõni välismaine portaal. Tundub, et enesetappe ei kirjeldata ebameeldiva täpsusega enam ainult ilukirjanduses ja filmides. Need on pärast aastakümneid kestnud pausi jõudmas täie jõuga (lääne) meediasse tagasi. Ajad on muutumas. Eestis võib sellist avameelsust suitsiididest kohata seni vaid sotsiaalmeedias.