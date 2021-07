SUUR LUGU | Režiimi eest pakku: erakordne sissevaade Valgevene dissidentide põgenemisteekondadesse

Leedu piiri ületab illegaalselt kümneid valgevenelasi, kes tulevad läbi metsa, üle vee või õhu kaudu, et end režiimi tagakiusamise eest kaitsta. Osa tuleb omal käel, osa kasutab organiseeritud rühmituste või elukutseliste smugeldajate abi. Piirivalve kätte langeb sellistest pagulastest vaid väike osa. Neist enamik annab end ise üles või ilmub migratsiooniametisse asüüli taotlema. Riigil pole infot, kui palju valgevenelasi on sellisel moel asüülitaotluseks piiri ületanud. Pagulastaotlus on seni rahuldatud vaid vähestel juhtudel.