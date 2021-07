JUHTKIRI | Riigikogu ja Ratas, hinne on üks!

On täiesti lubamatu, et kaks suurt koalitsioonipartnerit Keskerakond ja Reformierakond pole ikka veel suutnud välja käia ühtegi presidendikandidaati. Härrad ja prouad, riigikogu saali esimese hääletuseni, mille tulemusel võib selguda Eesti uus president, on jäänud poolteist kuud. Juba praegu on jäänud liiga vähe aega, et mõistlikku valimisdebatti pidada. Teie töö on tegemata.