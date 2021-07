Päästjad otsas ja komandod kinni. Kes tuleb õnnetuse korral appi?

Reede, 2. juuli õhtupoolikul väljusid Paldiski päästekomandost kolm päästjat. Üks neist oli erariietes, teised klassikalises päästjariietuses. Kõnniti komando ees olevate eraautode poole. Veel päästerõivais olnud mehed laadisid autode pagasiruumi varustust: päästeülikonnad, kiivrid ja kõik muu, mida läheb tarvis, et vajaduse korral elusid päästa. Asjad kaasas, istus igaüks oma autosse. Nende hulgas Paldiski komando meeskonnavanem, kes oma tavapärase 24-tunnise vahetuse asemel oli teinud 12-tunnise, et vältida ületunde - neid ei tohi päästjate sõnul teha, sest siis peab keegi need ka kinni maksma.

Veidi pärast kella kaheksat oli meeskonnavanem koju sõitnud ning päästeriietuses pritsumehed võtsid suuna Keila poole. Kui autod olid läinud, jäi komandohoone täiesti tühjaks.

Eesti Päevaleht selgitas välja, et kahjuks pole tegemist sugugi erandliku olukorraga.