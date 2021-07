KIRI | Villu Zirnask tervishoiujuhtidele: kinokeeld neile, kes pole vaktsineeritud? Miks mõelda nii väikselt?

Saatja: Villu Zirnask, arvamustoimetaja (COVID-19 vastu vaktsineeritud)

Saaja: Tanel Kiik, tervise- ja tööminister

Koopia: Rain Laane, haigekassa juhatuse esimees; Annika Veimer, tervise arengu instituudi direktor

Koroonavaktsineerimist korraldav Marek Seer on kutsunud üles pakkuma ideid, kuidas sellele protsessile hoogu anda. Jäin mõtlema ja jõudsin järeldusele, et oleme asja liiga väikselt ette võtnud. Kogu koroonakriisi vältel oleme ju näinud, et ühiskonna enamus – isegi suured liberaalid – toetavad indiviidide vabaduse otsustavat kärpimist, kui kaalul on rahva tervis. Näiteks ettevõtja Gunnar Kobin pani ette keelata vaktsineerimata inimestel 1. septembrist avalikel üritustel käia ja võib-olla isegi linnast linna liikuvates ühissõidukites sõita. Ikka inimeste tervise nimel.

Aga milleks piirduda ainult koroona vastu vaktsineerimisega? Kui ühiskonnas on riiklike käskude ja keeldude järele nii suur nõudmine, siis saaks ju samasuguste meetoditega – mõned hoolimatud ja vastutustundetud inimesed ütlevad, et punahiinalike meetoditega – inimeste tervise heaks palju-palju rohkem ära teha.