Kesk- ja Reformierakond ei otsi praegu mitte päris presidendikandidaati, vaid inimest, kes oleks nõus laskma end riigikogus üles seada ja seal läbi kukkuma. On täiesti arusaadav, et selliseid inimesi on raske leida. Kes ikka tahab lasta ennast erakondade poliitilistes mängudes avalikult lolliks teha.