Salaühing vabastab valgevenelasi vanglast

Alates detsembris toimunud piiride sulgemisest võib tunduda, nagu kogu Valgevenet ümbritseks üks suur Berliini müür. Sajad inimesed on riskinud tervise ja mõnikord ka eluga, üritades autoritaarsest riigist loata välja pääseda. Kõigil see ei õnnestu, osa võetakse Valgevene julgeoleku poolt kinni ja kuulatakse üle.

Leedus tegutseb vähemalt üks salajane vabatahtlike ühing, mis aitab režiimi poolt tagakiusatud valgevenelastel põgeneda. Likmetel on selge rollijaotus ja vastutus. Ühing koosneb kahest alarühmast.