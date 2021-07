Paistab, et Tallinna poliitikas toimuv ei huvita väga kedagi. Üldiselt levib parteiringkondades hoiak, et küllap Keskerakond ülekaaluka võidu saab, ent kuna ainuvõimust jääb veidi puudu, võtavad kellegi reisisaatjaks. Kes see aga on ja mis kaaluga?