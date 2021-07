Birgitta festival jääb ka tänavu ära

Arvestades neid halvenevaid koroonanäitajaid ja fakti, et Krasnojarski trupist enamus on endiselt vaktsineerimata, on mõistetav vabariigi valitsuse neljapäevane otsus, et Venemaa artistidele ei antud koroonareeglite erisust. See tähendanuks seda, et kõik Venemaalt saabuvad artistid oleksid pidanud Eestisse jõudes läbima testid ja seejärel lisaks jääma veel nädalaks ajaks hotelli karantiini enne, kui nad oleksid saanud alustada proovidega.