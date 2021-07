Ükski kokkulepe, mis keelab isegi karistuse ähvardusel parvlaev „Estonia“ hukkumispaigas hauarahu rikkumist, ei säästa kedagi kahtlustest ega anna vastuseid küsimustele, mis on jäänud vaevama hukkunute lähedasi, aga ka ümberkaudsete riikide avalikkust.

Kuni me ei saa teha midagi konkreetset küsimustele vastuste leidmiseks, tuleb teadmatusega leppida. Seni on lohutanud paljusid veendumus, et teadmatus võib vahel anda suurema hingerahu kui kahtlused ja pooltõed. Küsimused siiski jäävad...