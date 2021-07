Voces Tallinn pakub kõrgetasemelist ja hingestatud koorimuusikat

Lavastajaks on hetkel Poolas resideeruv ning maailma kuulsatel ooperilavadel töötav Ran Arthur Braun, kes on öelnud: „Minu jaoks on olnud huvitav lisada lavapiltidesse ebatraditsioonilisemat keelt või tööriistu: kaskadööritrikid, veekoreograafia, kaheksameetrine hiigelnukk, siduda see kõik osaliselt videomaterjalina ja tõstatada küsimus – missugune meie tulevik välja näeb?” Lavastuse üks peategelasi on hiigelnukk – süvaveesukelduja, mida juhib nukumeeskond Hispaaniast. Elektroonilise kujunduse lavastusele on teinud Sander Mölder. See on audiovisuaalne vaatemäng, mis jutustab vee, tule koreograafia, kehakeele ja võimsa muusika kihtidega loo inimese panuse möödapääsmatusest.