Suurlavastuse “Ookeani” lavastaja: teist sellist projekti mul olnud pole!

Ookeani lavastuses on elemente, mida klassikalise muusikaga esmapilgul ei seostaks – ekraanidel toimuv, tuleshow ja lisaks hiigelmarionett. Kust tuli mõte, et – VAU – seda me vajame?

“Risto Joost (Ookeani kunstiline juht) on üks mu parimaid sõpru. Me küll kohtume harva, kuid vahemaa pole meie sõprust mõjutada suutnud. Oleme koos teinud mitmeid projekte, enamiku neist Eestis. Oleme koos töötanud näiteks Brigitta festivalil, kuid meil on olnud hea koostöö ka ühe Leipzigi projekti raames. Meie kunstiline koostöö kestab juba pikemat aega ning meid ühendab tõsiasi, et me mõlemad oleme unistajad. Erinevus seisneb aga selles, et Risto on universumi kõige toredam inimene ja mina... Ei ole. Seega sobime kokku hästi.“

„Kriguli muusika on moodne muusika, sel on mitmeid tööstuslikke elemente. Kriguli “Ookeanile” kirjutatud muusika ei ole selline, mida sa lihtsalt plaadilt kuulad. See on mõeldud esitamiseks just sellisel moel, nagu meie teeme. See on seotud kunstilise sõnumiga.“

„See on hea küsimus, ega ka meie pole seda isegi oma meeskonnas täpselt määratlenud,“ naerab ta. „Isiklikult näen ma “Ookeani” kui installation happeningi (installatiivne häppening), millel on klassikalise muusika narratiiv. Või õigemini – moodsa klassikalise muusika narratiiv, sest muusika on moodne, kuid seda esitatakse klassikaliste muusikainstrumentidega. Olemuselt on tegemist installatsiooni ehk projektiga, mida pole nädalaid kokku harjutatud ning mis sisaldab endas sümboolseid teatrilisi elemente. Seega pole “Ookean” kontsert või šõu, vaid vaatajale pakutav elamus. “Ookeani” abstraktsiooni puhul on omavahel segatud mitmed justkui juhuslikult kokku sattunud elemendid, mis lõpuks ühe ja väga tugeva terviku ehk mõtte moodustavad.“

Aga keda või mida tuuker sümboliseerib?

„Nukk mängib lavastuses naissoost süvaveesukeldujat, kes mängib meid ennast ehk inimkonda. Ta läheb ookeani ja naaseb sealt plastikuga kaetult. Tema sõnum meile on, et ookean vajab meid, ookean vajab päästmist. Oma käes hoiab ta maakera ehk kinki meile kõigile. Küsimus on selles, mida me kingiga peale hakkame, kuidas me seda kohtleme. Lõpus võtab tuuker maski peast ja vaatab meile silma, justkui öeldes: “sina oled siin, sina vastutad.” Ehk tema sõnumiks on armastus – me oleme siin, sest me armastame planeeti. Jagame seda armastust siis ka päriselt oma koduplaneediga.“

Harjutamine ei taga täiuslikkust

Kuigi muusikud saavad enne etendust harjutada, siis lavastusproove on tehtud peamiselt distantsilt videolahenduste kaudu. Ran ise jõuab Eestisse füüsiliselt kohale loetud tunnid enne esiettekannet.

Kas proovide selline korraldus hirmu ei tekita? Et äkki ei lähegi kõik nii libedalt...

„Taaskord väga hea küsimus. Ja vastus on lihtne: Sa ju ei harjuta oma homse hommiku tegemisi ette. Loomulikult on Sul plaan – võtad kohvi, lähed kontorisse ja teed seda või toda, kuid see on kõigest teooria.

Ja kui kõik läheb täielikult vastavalt oodatule, puudub selles ju oma võlu. Kui sa soovid saada täiuslikku “homset”, siis pead selleks harjutama kaks nädalat. Ja kui üks tegur järgmisel hommikul muutub, jääb ka täiuslik homne tulemata. Selline see elu ongi. Ehk naljatamisi võin öelda, et mul pole aimugi, kuidas see kõik hakkab välja nägema. Loomulikult on mul plaan ja soovide nimekiri ning ka palju muud. Omamoodi sümboliseerib see tegelikult elu olemust ning harjutamine ei pruugi asju tegelikult paremaks teha.“

Mis on olnud suurimaks väljakutseks lavastuse tegemisel?