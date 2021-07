Cannes. Muusikalisest tragöödiast 60ndate underground’i

Pärast aastast pausi on Cannes'i filmfestival tagasi. Jalutades mööda Croisette’i ei tundu, et midagi oleks teisiti kui varem. Jah, maskides inimesed on tänaval ja viiruse tõttu on veidi enam asjaajamisi, kuid see pole midagi, millest armastus filmikunsti vastu üle ei saaks. Kinosaalis maski kandmine, tervisepassid ja testimine on saanud osaks meie argielust, nii nagu ka siinne komme maske ümber käe kanda on osake tänava glamuurist.

Kava on tihe ja vaatamist jagub mitte ainult põhiprogrammis, vaid ka alaprogrammides. Omajagu on Cannes’ele omaselt festivalile naasvaid suurnimesid nagu Paul Verhoeven, Franzois Ozon, Wes Anderson jt. Kui oled sees, oled sees. Ent on ka uusi, kes on jala ukse vahele saanud - nagu Soome režissöör Juho Kuosmanen ja “Kupee nr 6”, mille tegemisel osalesid ka eestlased. Varasemalt on Kuosmanen küll olnud Cannes’is, kuid mitte põhiprogrammis.