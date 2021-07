Tallinn lükkab rohepöördele hoogu juurde

Eesmärkideni jõutakse üldjuhul siis, kui tegutsetakse järjekindlalt ja ühiselt. Strateegi sõnul peaks linna uus majandussüsteem rajanema vähemal tarbimisel absoluutselt igas sektoris. „Ettevõtted ja organisatsioonid peaksid oma oma ärimudelid üle vaatama. Poed ja ärid heitma pilgu ladudesse, et need maast laeni plastpakendeid täis poleks. Ma ei ütle, et lõpetame kõik tarbimise, kuid ütlen, et tarbime vähem ja arukamalt ning proovime selle, mis kord juba kasutatud, ringlusesse võtta. Maailma maavarad on piiratud, ookeanid plastikut täis ja arutu on kõike pidevalt minema visata,“ ütleb Mihkel. Spetsialisti sõnul saab kõige keerulisem olema nendega, kes jäävad rohepööret plaanides ootele ning arvavad, et see on ebarealistlik ettevõtmine. „Rohepööre ei ole ainult keskkonnakaitse, vaid tuleviku majandusmudel. Julgen öelda, et rohepöörde maha magavad osapooled jäävad uues majandusmudelis alla, nad jäävad kaotajateks. Kõige hullem on aga see, kui ühel hetkel maailm meie vastu pöörab. Praegu veel saame midagi koos ära teha.“