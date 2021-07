Haiti presidendi mõrvaloo ametlik versioon muutub järjest kahtlasemaks

Haiti valitsuse ametlikud selgitused kolmapäeval oma villas tapetud presidendi Jovenel Moïse’i mõrva kohta tekitavad järjest uusi küsimusi. Nii Haiti politsei kui ka võimuvaakumit täitma rutanud poliitikud kinnitavad, et presidendi tappis umbes kell üks öösel peamiselt kolumblastest koosnev rühmitus. „Välismaalased tulid meie riiki, et president tappa,” kuulutas pärast tulistamist politseijuht Léon Charles.

Sellele loole heidavad aga kahtlust kohalikud opositsioonipoliitikud ja Haiti ning Kolumbia ajakirjanikud. Riigi pealinna tänavatel püsib samal ajal ärev vaikus ja inimesed pelgavad, et poliitiline ja sotsiaalne kriis on saavutamas uut staadiumi.

„Presidendi tapsid tema ihukaitsjad, mitte kolumblased,” ütles tuntud opositsioonipoliitik, Haiti senati endine liige Steven Benoit raadiojaamale Magik9.

Kolumbia nädalaleht Semana teatab tsiteerides anonüümset allikat, et endised Kolumbia sõdurid reisisid tõesti Haitisse, kuid nad palgati presidenti kaitsma, mitte tapma. Moïse oli enne surma väidetavalt saanud tapmisähvardusi.

Salapära süvendavad Kolumbia ajalehes El Tiempo ilmunud väited presidendi residentsi turvakaamera lindistuse kohta, kus on näha, et Kolumbia püssimehed saabuvad residentsi juurde. Lehe allika sõnul jääb lindistuse kellaaeg aga 2.30 ja 2.40 vahele. „See tähendab, et nad saabusid poolteist tundi pärast presidendi mõrva,” ütles allikas.