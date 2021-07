FOTOD | USA kõrbeb nii läänest kui loodest: California metsapõleng kasvas päeva jooksul kahekordselt

Kagu-Californias asuvas Surmaorus kerkis temperatuur laupäeval 53 kraadini. Reedel olevat ilmateenistuse termomeeter näidanud aga soojuseks lausa 54,4 kraadi Celsiust. Sealset ajaloolist soojarekordit küll üle pole trumbatud (57 kraadi), ent erakordse kuumuse tagajärgi on juba näha umbkaudu 480 kilomeetrit tollest kõrbest loodesuunda liikudes - sealt leiab eest käesoleva aasta seni suurima metsapõlengu, mis laastab maapinda California ja Nevada piiri ääres.

Beckwourth Complexi tuli on kombinatsioon kahest põlengust, mille põhjuseks peetakse algselt äikest. Põhja-Californias leegitsev metsapõleng suutis ööpäeva jooksul laieneda kahekordselt. Tulekahju tulemusena on sealse kandi taevas kaetud massiivse suitsu- ja tuhapilvega, mis genereerib kuiva kuumusega kooskõlas välgunooli ja raskendab tuletõrjujatel loodusjõuga võitlemist.

Pildid põlengust on tehtud Plumase riigimetsa aladel: