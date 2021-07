Pärast karmi peksu teadmata põhjusel surnud teleoperaatori juhtum lõi Gruusias pahameele lõkkele

Gruusia parlamendi ja võimupartei Gruusia Unistus kontori ette kogunesid pühapäeval meeleavaldajad, kes nõudsid Irakli Garibašvili valitsuse tagasiastumist. Esmaspäeval toimus Thbilisis uus demonstratsioon.

Uudisteagentuuri AFP teatel oli meeleavaldusel umbes 8000 osalejat, kes süüdistasid valitsust sõltumatu meedia vastastes rünnakutes ja ajakirjanike vastu viha õhutamises. Nad nõudsid ka ühe konkreetse juhtumi sõltumatut uurimist ja süüdlaste karistamist.

5. juulil ründasid paremäärmuslased ajakirjanikke, kes tulid kajastama nende homovastast meeleavaldust. Samal päeval pidi Thbilisis toimuma homoparaad, mis jäeti vägivalla kartuses ära. Enne seda oli Garibašvili nimetanud homoparaadi korraldamist sobimatuks ja öelnud, et see on Gruusia ühiskonna suurele osale vastuvõetamatu.