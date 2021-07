Venemeelsed kaotasid Moldova valimistel viimase võimaluse läänekurssi peatada

Eilsed Moldova parlamendivalimised võitis esialgsete tulemuste järgi läänemeelne erakond Tegevus ja Solidaarsus (PAS).

Kui loetud oli üle 99% häältest, oli umbes 52% neist antud president Maia Sandu endise partei PAS toetuseks. Moldova 101-liikmelises parlamendis jääks sellega PAS-ile enamus ehk 62 kohta. Sandu tervitas hääletuse tulemust ja ütles, et ootab suure innuga koostööd valitsusega, mis on aus ja kompetentne. „Eesmärk on ühiskond ühendada ja seada kodanike huvid valitsuse jõupingutuste keskmesse,” teatas Sandu portaali Balkan Insight andmetel.