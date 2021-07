Pärast oma elu raskemaid aastaid lahkus Eesti kalatööstuse grand old man Mati Vetevool

„Kõige rohkem on vaja tervist, siis on õnne ja jõudu ka!” ütles Mati Vetevool 2017. aastal Ärilehele, kui ta sai Ernst & Youngi aasta ettevõtte galal elutööpreemia. Siis ei teadnud ta, et ettevõtet tabavad järjest valusad aastad – tulevad listeeriapuhang ja koroonakriis. Suure südamega mehele olid ettevõtte raskused kahtlemata valus löök. Ometi võib öelda, et Vetevoolu firma jäi temast maha heas seisus.

„Mati sitkus ja optimism olid temaga lõpuni välja ning need ja paljud teised positiivsed omadussõnad jäävadki Matit meenutades saatma. Volikogu liikmena oli Mati aktiivne ning alati aldis kaasa mõtlema, rääkima ja tegutsema. Kirgliku kalamehena leidis Mati pea alati võimaluse pikkida vestlustesse ka mõne humoorika kalamehejutu, millest kujuneski justkui omaette žanr. Suurepäraseid saake taevastel kalavetel, Mati!”