JUHTKIRI | Elron valis lihtsa, aga vale tee

Kõige enam kannatavad sellepärast inimesed, kellel on sageli vaja jalgratast rongi võtta. Elroni sotsiaalmeediaseinal kirjutavad paljud, et jalgratas on hädavajalik, kui rongisõitja lõppsihtpunkt asub raudteepeatusest mitme kilomeetri kaugusel. Elroni liinidel on kümneid peatusi, kus pole bussiühendust ja jalgrattaga on hea sihtkohta sõita. Alati ei sobi ka Elroni soovitus jalgratas jaama ootama jätta: see pole turvaline ja jalgratast võib vaja minna rongisõidu mõlemas otsas. Episoodilisi sõitjaid, kes näiteks tahavad puhkuse ajal korra rattamatkal käia, karistab lisatasu vähem – üks-kaks korda jaksab seda ikka maksta.