FAKTIKONTROLL | Tartu Ülikooli Kliinikumist ei ole vaktsiini tõttu inimesi surnud

Kodanikublogija Hillar Kohv väidab sotsiaalmeedias, et Tartu Ülikooli Kliinikumis suri vaktsiini tagajärjel ühel päeval korraga 13 inimest. Seepeale olevat keegi anonüümne TÜK-i töötaja töölt lahkunud ning selle asjaolud olevat "kinni mätsitud".

Kuidas on asi päriselt?

TÜK-is ei ole ühel päeval 13 inimest koroonavaktsiini tagajärjel ära surnud. Freimann selgitas, et juhul, kui keegi töötaja ka vaktsineerimisvastumeelsuse tõttu töölt lahkus, lasub inimesel konfidentsiaalsuskohustus.

Kohv jagab veel kommentaarides tõendeid vaktsineerimissurmadest. Näiteks on ta toonud lingi Statistikaameti surmade ülevaatele .

Vastab tõele, et möödunud aasta detsembrist jõudis Eestisse kohale koroona liigsuremus (1) . See pole aga tulnud vaktsineerimisest, sest detsembris veel koroonavaktsiine Eestis ei tehtudki, vaid just haigusest endast.