Johanna Maarja Tiik: Kas tosina Euroopa Liidu õigusakti muudatus suudab tuua oodatud leevenduse kliimakriisile?

Euroopa Komisjon tuleb homme välja Fit for 55 paketiga, mis tähendab muudatusettepanekuid enamikule EL kliima- ja energiapoliitikat reguleerivale õigusaktidele.

Ilma oma praegust majandussüsteemi ja elukorraldust süsteemselt muutmata ei suuda me heitmeid vajalikul määral vähendada. Vajalikud muudatused on ambitsioonikad: ülevaatamisele ja kaasajastamisele läheb pea kogu EL-i kliima ja energiat puudutav seadusandlus.

Pakett, millega muudetakse üle kümne keskse EL kliima- ja energeetikavaldkonda reguleeriva õigusakti, on äärmiselt oluline areng, kuna ambitsiooni tõstmist on oodata kõikides kliimat puudutavates valdkondades, Eesti kontekstis põlevkivist metsanduseni, taastuvenergia eesmärkidest energiatõhususeni. Võrdlemisi pretsedenditu on paketi maht ja ulatus: välja tullakse või uuendamisele läheb korraga tosin EL regulatsiooni.