Brüsseli kliimapäev: autodega saastamine kallimaks, metsa energiaks põletamisele piir

Kliimamuutustega seotud ilmaanomaaliaid on oma silmagagi näha. Ka Euroopa Liidu riigid on ammuilma aru saanud, et planeedi soojenemise tempol ei tohi lasta kiireneda, mistõttu tuleb vähendada CO 2 õhkupaiskamist.

Lihtsam osa on tehtud. Terve EL peaks 2050. aastaks saama kliimaneutraalseks – kõik riigid kiitsid plaani heaks. 2030. aastaks tuleks seetõttu vähendada CO 2 õhkupaiskamist võrreldes 1990. aastaga mitte enam 40%, vaid 55%. Taas kõik nõus.