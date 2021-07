Vabaduse festivalil etendub poolakate skandaalne “Mein Kampf”

Levinud arusaama kohaselt on Adolf Hitleri “Mein Kampf” kehv ja segaselt kirja pandud raamat, millele pole mõtet aega raisata. Samuti teatakse, et selle kättesaamine on keeruline, sest selle lugemine on olnud pikka aega keelatud, ning juba seetõttu oleks parem seda mitte avada. Üks osa inimesi usub, et “Mein Kampfi” mõju inimmõistusele lõppes natside lüüasaamisega. Sellisel seisukohal oli ka selle raamatu esimene poola kirjastaja, kes juba veerand sajandit tagasi kirjutas: “Ma ei usu, et isegi autori kõige koletumad veendumused võivad kedagi tänapäeva Poolas mõjutada”. (Scripta Manet, Krosno 1992).