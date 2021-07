Kurt pereema käib Võru linnaga kohut viipekeele tõlketeenuse pärast

Kurt pereema Gelly Needo on juba mitu aastat Võru linnavalitsusega piike murdnud. Needol, nagu igal teiselgi lapsevanemal, on vaja käia lasteaias koosolekul ja arenguvestlusel, kuid tema vajab selleks viipekeeletõlki. Ta ütles, et tal ei ole viipekeele tõlketeenust tihti vaja, ainult kaks või kolm korda aastas. „Ma tahan osaleda oma laste elus. Tahan teada, mis toimub, ja saada nende elude kohta infot," selgitas Needo tõlketeenuse vajadusest. Needo kaebas MTÜ Händikäpp abil Võru linnavalitsuse hüvitise saamise teemal kohtusse. Ehkki maakohtus jäi võitjaks Võru linn, kaebas Needo otsuse edasi.