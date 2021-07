OTSEPILT | Brüssel tutvustab uusi kliimaeesmärke. Idee: istutada kolm miljardit puud

Tänane Eesti Päevaleht tegi ülevaate seni teadaolevatest muudatustest, mida Fit For 55 endaga kaasa toob: põlevkivi tulevik muutub aina ähmasemaks, sisepõlemismootoriga sõidukitel pole pikka pidu ja puidu põletamine energiaks ei ole enam jätkusuutlik.

Üks suur valdkond, mida kliimapaketiga hakatakse varasemast enam reguleerima, on transport. Süsinikuheitmete vähendamiseks peavad sõidukid edaspidi vähem CO2-te õhku paiskama. Ruumi vähendamiseks jagub, kuna ligi veerand Euroopa Liidu CO2 saastest tuleb transpordisektorist. Peamiselt panustavad sellesse naftal baseeruvad bensiini-ja diislikütusel sõitvad sõidukid. Lisaks on võimalus, et Euroopa Komisjoni laiendab süsinikukvoodi nõuet ka transpordisektorile. Seni puudutas see peamiselt näiteks elektritööstust ja lennundust.

Fit for 55 sisaldab ka ettepanekuid energiavaldkonna kohta. Esiteks peab suurenema selle energia protsent, mis tuleb taastuvatest allikatest. Täna on eesmärk, et aastal 2030 on 32% energiast taastuvenergia. Sektorit mõjutab ka plaanitav CO2 piirmaks, mis tähendab, et edaspidi peab näiteks Vene elektri eest piiri peal maksu maksma.

Avaldame järgnevalt täismahus Euroopa Komisjoni Fit for 55 ettepanekud:

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepanekute paketi, mille eesmärk on muuta ELi kliima-, energia-, maakasutus-, transpordi- ja maksupoliitikat selliselt, et 2030. aastaks oleks võimalik vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega. Heite selline vähendamine järgmise kümnendi jooksul on ülioluline selleks, et Euroopast saaks 2050. aastaks esimene kliimaneutraalne maailmajagu ning et Euroopa roheline kokkulepe saaks tegelikkuseks. Tänaste ettepanekutega tutvustab komisjon seadusandlikke vahendeid, mille abil on võimalik saavutada Euroopa kliimamääruses kokku lepitud eesmärgid ning kujundada põhjalikult ümber meie majandus ja ühiskond, et tagada Euroopale õiglane, keskkonnahoidlik ja jõukas tulevik.