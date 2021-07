60-kraadine saun huugab jalge all. Tallinna värsked teeremondid ei arvesta kliimamuutustega

Tallinna linn ehitab Narva maanteele rattateede pähe hoopis kuumasaari – haljastuseta asfaltplatse, mida kütab suvi läbi päike ja kus on inimestel kuumarabanduse oht. Üks inimene linnavalitsusest ütleb, et puud nõuavad liiga palju vett. Teine ütleb, et lahendus on tänavaid kasta ja pesta.

Kuumalained ja üleujutused hakkavad Eestit kimbutama üha sagedamini. See on paratamatus, mis kaasneb ülemaailmsete kliimamuutustega. Selleks et inimestel oleks linnas mugav ja tervislik, peavad omavalitsused selle paratamatusega kohanema.

Ent Tallinn teeb 2021. aastal kuumalaine ajal teeremonti, valab tänava kuuma asfaldiga üle ega lisa haljastust. Kuumal ajal mõjub see robustse ja inimvaenulikuna.

Tallinna tehnikaülikooli ehitusfüüsika professor Targo Kalamees mõõtis Narva maantee äärse värskelt remonditud kõnnitee pinnatemperatuuri ja tuvastas, et see on +60 °C. „Kuna asfaldipind on üles köetud, jääb see ka ööseks kuumaks ja tekitab linna kuumasaare efekti,” teab ta.