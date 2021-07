Pandeemia järellainetus. Arstide puhkus sunnib Rakvere haiglat osakondi sulgema

Rakvere haigla sulges raviarsti asendaja puudumise tõttu kuuks ajaks sisehaiguste osakonna. See tähendab, et plaanilist ravi osakonnas ei toimu – näiteks kui perearst on saatnud inimese lisauuringutele või täpsemat diagnoosi saama, lükatakse see edasi. Aga ka tõsisema hädaga patsiente ei saa praegu osakonnas voodiravil hoida, nemad viiakse teistesse haiglatesse.

Kuigi koroonakriisi ajal võis ikka haiglate pressiteadetest lugeda, et plaanilist ravi piiratakse, pole olukorras pole midagi tavapärast – sisehaiguste osakond pole Rakvere haiglas kunagi kinni olnud. „Siseosakond on haigla üks tuiksoontest, eks see halva ikka väga kõvasti kogu haigla tööd,” tõdes Rakvere haigla ravijuht Liis Otstavel.