Urmas Reinsalu ongi Facebooki-inimene, ma arvan, et Eesti poliitikutest seal üks edurivi mehi. Tema postitustes mingit ilutsemist ei ole ja see on talle ka pahandusi kaela toonud. Kas mäletate kanakarja kambaka lugu? Donald Trumpist eristab Reinsalut aga see, et ta armastab kirjutada pikemaid tekste, milleks Twitter on sobimatu ja nii meie mees aktsiahinna muutusi esile ei too.

Mida me „Välisministri“ raamatust teada saame?