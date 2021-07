Tšehhi valitsus ootab meedialt Vene vaktsiini „avatumat” kajastamist

Tšehhi meediaportaalide ühingu (AOV) esimees Libor Matoušek ütleb intervjuus, et riigi meediavaldkond on sügavas kriisis. Majandusmuredele lisanduvad usalduskriis, valeuudised ja enesetsensuur. „Igas Tšehhi meediamajas on ausaid ja häid ajakirjanikke, kes üritavad lihtsalt oma tööd teha,” ütleb ta. Mõnigi kord tuleb neil aga arvestada omanike ja juhtkonna huvidega.”

Tšehhi meediamaastiku peamine eripära on asjaolu, et peaminister Andrej Babiš on ühtlasi riigi suurima meediamaja Mafra tegelik omanik. „See ei ole tema kontrolli all küll otse, vaid usaldusfondi kaudu, ent firma lõplik kasusaaja on ta ise,” ütleb Matoušek. „Ja see on minu silmis selge huvide konflikt.”

Kui sõltumatu on riigitelevisioon?

Poliitiline surve rahvusringhäälingule on tugev, seda võib võrrelda Suurbritannias 2017. aastal BBC-d tabanud survega. Minu hinnangul survestavad kõige tugevamini äärmuslikumad ja väiksemad parteid, kes üritavad Tšehhi TV sisu mõjutada ning kurdavad, et neile ei anta uudistes ja jutusaadetes piisavalt ruumi. Surve on olemas, ehkki see pole praegu meediavaldkonna suurim kriis.

Kuidas mõjutab meediat riigijuhtide usk Sputnik V vaktsiini? Ja milline mõju on Sputniku portaalil?

Osa tšehhe kahjuks tõesti loeb portaale nagu Sputnik ja Aeronet, mis on selgelt Venemaa riiklikud mõjutusprojektid. Sputnik V vaktsiiniga seotu on eelkõige president Zemani poliitiline mäng, ta on üritanud saada vaktsiinile heakskiitu nii kiiresti kui võimalik. Terviseamet on olnud selle vastu. Täiesti võimalik, et ka Tšehhi TV-d mõjutatakse, et nad Vene vaktsiini avatumalt ja positiivsemalt suhtuksid ning vähem terviseameti seisukohti kajastaksid. Mõned tšehhid tahavad Sputniku vaktsiini väidetavasti just sellepärast, et see tuleb Venemaalt. Kahjuks on ka Tšehhi TV sellese mängu tõmmatud.