TAGATUBA | Poliitikaski on vaja sõpru. Miks EKRE neid leida ei taha?

Poliitikat kujutatakse tihti halastamatu võimuvõitlusena, kus vahendeid valimata võideldakse oma koha eest päikese all ning seetõttu on tavalised ebaausus, põhimõttelagedus ja reetlikkus. Ka paljud poliitikud ise jagavad seda seisukohta ja tambivad entusiastlikult nii parteisiseseid konkurente kui ka teisi erakondi.

See külg on poliitikas kahtlemata olemas, aga liiga vähe räägitakse poliitika teisest küljest, kus on vaja võita sõpru, mõjutada inimesi ja moodustada koalitsioone nii teiste erakondadega kui ka oma erakonnas, et saavutada enda tahtmist.

Praegu on Eesti poliitikas kesksel kohal EKRE. Jõuliste sõnavõttudega on nad oma toetust järjest kasvatanud, aga reitingutest vähem pälvib tähelepanu see, kui nõrk on nende positsioon poliitilisel maastikul. Põhjuseks on sõprade puudus.