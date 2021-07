Kadri Simson: autojuhtide kütuseraha läheb kõik välismaale, peame oma kütustega selle lõpetama

Oli ette teada, et kui Euroopa Komisjon avalikustab konkreetsed sammud, kuidas ohjata süsihappegaasi (CO 2 ) õhkupaiskamisest põhjustatud kliimamuutust, on peateema auto.

Seni on EL juba rohkem kui kümme aastat avaldanud survet eelkõige suurtele tehastele ja elektrijaamadele, et vähendada CO 2 koguseid. Järjekindlalt on sellised ettevõtted pidanud põletatava kivisöe, põlvkivi või gaasi koguste põhjal ostma nn kvoote.

See kõik on mõju avaldanud, kuid üks suur kasvuhoonegaase tootev sektor pole pidanud nn kvoodikaubanduse süsteemist osa võtma. Selleks on kogu Euroopa transpordisektor: veod maismaal, merel ja õhus. Kui üldiselt on näiteks energeetikas CO 2 vähendamine tulemuslik olnud, siis transpordis ei ole: süsinikuheited hoopis kasvavad.