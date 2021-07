Tuleval aastal on ees Rootsi üldvalimised ja praeguse seisuga on juba selge, et migratsiooniküsimus kujuneb nendel keskseks. Ootuste kohaselt peaks nendel otsustatama ka riigi edasine migratsioonipoliitika ja konkreetsemalt see kas uus valitsus hakkab selles vallas „kruvisid pingutama”. Rootsis sündinud ja seal üle poole oma elust elanud Jaan Männik, kes on juhtinud nii Eesti Telefoni kui ka Eesti Panka, sõnab, et rootslaste kannatus on otsa lõppemas.