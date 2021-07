LP KOLUMN | Mari-Liis Helvik: ka mina kõhklesin, aga käisin ikka vaktsineerimas. Ja ei kahetse

Eestimaalased on mulle alati teatavas mõttes kõikvõimsana tundunud. Kui midagi on vaja olnud ära teha, siis on seda tehtud. Koos plaani võetud, ajusid kasutatud, pingutatud ja teostatud.

Oleme laulnud koos kaasmaalastega vabaks kodumaa, koristanud korduvalt ära terve Eesti (veelgi enam, algatanud ka maailmakoristuse), organiseerinud 2020. aastal üleöö alanud kriisis sadadele koolilastele arvutid… Kus viga näed laita, seal tule ja aita, eks?

Aga selle kõige juures vaktsineeritud me endid ei saa. Oleme jäänud tempolt Euroopa viimaste sekka.

Võimust on võtnud lõhestumine, on vaktsiinipooldajad ja vaktsiinide vastased. Kusjuures, kahel äärmusel on minu meelest ka tugev ühisosa...