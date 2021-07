POLIITTEHNOLOOG | Alo Raun: võimalik stsenaarium - Tallinnas sünnib kahe suure rivaali Mihhaili ja Michali liit

Kas Mihhail Kõlvart ja Keskerakond jätkavad ainuvalitsemist Tallinnas? Kas nad peavad kellegagi koalitsiooni moodustama või teevad väikesed šaakalid ninasarvikuparteile hoopis kambaka? Vastused neile küsimustele selguvad umbes kolme kuu pärast toimuvatel valimistel.

Ent mida ütlevad minu poliitilised tarokaardid Tallinna kohta praeguste teadmiste pinnalt?

On oodata tulist valimisvõitlust kahe suure rivaali, Keskerakonna ja tugevaima opositsioonijõu Reformierakonna vahel. Ennustan, et vihasest võitlusest hoolimata sünnib pärast valimisi Tallinnas just nimelt nende kahe põlise vastase koalitsioon – Mihhaili ja Michali liit.

Kuidas nii?